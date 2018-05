Wermelskirchen : Mit der CDU im Sommer nach Luxemburg

Wermelskirchen Mitglieder und Freunde der Kreis-CDU können an einer Sommerreise vom 15. bis zum 17. Juni ins Großherzogtum Luxemburg teilnehmen. Auf dem Programm stehen neben einer geführten Besichtigung des Europäischen Gerichtshofes und einer Führung durch die Luxemburger Altstadt, deren Festungsüberreste seit 1994 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen, auch Stadtführungen in Schengen mit dem Europäischen Museum und in Metz mit seiner berühmten Kathedrale sowie ein Besuch einer Weinkellerei mit Weinprobe.

Die Teilnahme an der Reise kostet pro Person 435 Euro im Doppelzimmer. Interessenten können sich im CDU-Center anmelden unter Tel. 02202 9369520.

