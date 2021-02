Interview mit der Verbraucherschützerin Lydia Schwertner : Mit dem Taxi zum Impfzentrum in die Kreisstadt

Wermelskirchen Für besonders immobile Menschen übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Fahrt. Die Verbraucherzentrale sagt, wann man es nutzen kann.

Corona-Impfungen in Bergisch Gladbach : Ehrenamtliche bieten Fahrdienst zum Impfzentrum an

Schwertner Einige Städte in NRW haben kreative Lösungen gefunden, um ihre betagten oder bewegungseingeschränkten Bürger zu unterstützen. So gibt es in Münster ein „Impftaxi“ für fünf Euro, falls die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt. In Düsseldorf erhalten die über 80-Jährigen in diesem Fall einen Gutschein für einen Taxikostenzuschuss. Betroffene sollten sich daher bei ihrer Kommune erkundigen, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt. In Wermelskirchen richten Ehrenamtliche ab Montag einen Fahrdienst ein.