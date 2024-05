Tandemfahrt von Wermelskirchen nach Loches „Absolute Freiheit – dieses Gefühl hatte ich noch nie zuvor“

Christoph Schikore und Thomas Madel kennen sich bereits seit Kindheitstagen. In 35 Jahren Freundschaft haben sie schon viel zusammen erlebt – bis auf eine gemeinsame Reise. Das änderte sich vor genau zwei Wochen: Mit einem Tandem machten sich die Wermelskirchener auf den Weg nach Loches. Etwa 900 Kilometer legte das Duo an zehn Tagen zurück, am vergangenen Donnerstag kam es in der französischen Partnerstadt an.