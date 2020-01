Neues Angebot : Mit dem RVK-Wasserstoffbus zum Köln-Bonner Flughafen

Rhein-Berg Mit dem Wasserstoff-Bus bis zum Köln Bonner Airport

Ausgehend vom Busbahnhof in Bensberg, starteten der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Stephan Santelmann, mit weiteren Vertretern des Kreises und RVK-Geschäftsführer Eugen Puderbach am Montag die erste offizielle Premierenfahrt in einem der für den Standort Bergisch Gladbach bestimmten wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Hybridbusse. Fast geräusch- und emissionsfrei fuhren die Teilnehmenden zur Wasserstofftankstelle am Flughafen, die in den letzten Monaten für die Betankung von Bussen aufgerüstet wurde.