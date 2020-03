Workshop in Wermelskirchen : Mit dem Pantomimen die Körpersprache entdecken

Wermelskirchen Carlos Martinez gibt im Workshop an der Neuschäferhöhe Einblicke in eine Sprache ohne Worte.

Am Abend zuvor haben sie ihn noch auf der Bühne gesehen – geweint, gelacht, gestaunt und gejubelt, weil der Pantomime aus Spanien so berührend ohne Worte, aber mit seinem Herzen spricht. Am Morgen danach hat sich Carlos Martinez abgeschminkt. Aber seine Augen haben immer noch dieses Funkeln, sein freundliches Lachen hat noch immer diese besondere Kraft.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe hat den erfolgreichen Pantomimen, der mit seiner Show in Städten auf der ganzen Welt zu Gast und auch an der Neuschäferhöhe seit seinem Besuch im vergangenen Jahr kein Fremder mehr ist, zum Workshop gebeten. „Es gab sehr schnell sehr viele Anmeldungen“, sagt Pastor Albert Esau. Und so steht Carlos Martinez am Samstagvormittag im Gemeindehaus an der Neuschäferhöhe vor einer großen Runde. Er spricht Englisch – „my englisch is very spanish“, sagt er lachend – und die Teilnehmer verstehen ihn trotzdem bestens. Die Dolmetscherin, die gleichzeitig seine Managerin ist, muss nur selten helfen.