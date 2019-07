Sport und Spaß auch für Wermelskirchener : Mit dem E-Bike auf Entdeckungstour durchs Bergische Land

Bergisches Land Fahrrad-Ausleih, Führungen und Essen im Restaurant: Eine neue Reisereihe verspricht den Teilnehmern eine gute Mischung aus Sport und Spaß.

Organisiert werden die Touren zusammen von dem Fahrradgeschäft Campana Radsport, dem Restaurant Alter Bahnhof und dem Tourguide Ralf Seck. Sie starten sonntags ab 10 Uhr am Alten Bahnhof in Burscheid, Montanusstraße 15a. Teilnehmen kann jeder, auch wenn gar keine Fahrradausrüstung vorhanden ist. Ausgeliehen werden bei Bedarf E-Bikes und Helme, dazu kommt noch eine Trinkflasche und ein Lunchpaket. Interessenten sollen fünf bis sechs Stunden einplanen, alle drei Touren sind jeweils etwa 40 Kilometer lang. Die Teilnahme kostet 109 Euro pro Person wenn ein E-Bike ausgeliehen wird, ansonsten 79 Euro. Tourguide Ralf Seck, der 2015 einen Wanderführer für die Region veröffentlicht hat, verspricht drei Strecken, die für den Bergischen Charakter mit Höhen, Tälern, Wasser und Wälder stehen. „Dank der Kombination aus sportlicher Aktivität in freier Natur und dem Aufspüren geschichtsträchtiger Plätze können wir spannende Entdeckungstouren anbieten“, sagt Seck. Der erste Termin ist am 4. August, er startet unter dem Namen „Goldener Niet, Kiepenkerl und Liebeslaube“. Das ist die leichteste der drei Touren. Darauf folgen am 11. August „Hexenjagd und Pulvermühlen“, und am 18. August „Messerschleifer und der abgestürzte Adler“ – beide etwas schwieriger für die Radler als die erste Tour. Am Sonntag darauf geht es dann mit der ersten Tour wieder von vorne los, darauf folgen drei Termine, am 8., 15. und 29. September. Jede Strecke beinhaltet mehrere Info-Stopps, an dem Seck die Teilnehmer unterhält und ihnen Wissen vermittelt. Die Gruppe radelt über Rad-, Wald- und Wirtschaftswege zu bekannten und versteckten Orten.