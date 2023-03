Missbrauchskomplex Wermelskirchen „Sumpf“ um Marcus R. muss aufgedeckt werden

„Für all die betroffenen Kinder und Familien, die ihr ganzes Leben unter den Folgen des Missbrauchs leiden werden, mag das Strafmaß für Marcus R. vielleicht zu gering erscheinen. Allerdings ist das mögliche Strafmaß für ein solches Verbrechen fast in Gänze genutzt worden, was zeigt, wie gravierend die Straftaten waren“, schätzt Bürgermeisterin Marion Lück auf Anfrage unserer Redaktion ein und kommentiert: „Außerdem halte ich es für ein wichtiges Zeichen, dass Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Das bedeutet, dass sich an die Haftstrafe eine zunächst unbefristete Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung anschließt, weil das Gericht den Täter auch dann für gefährlich hält und die Allgemeinheit schützen möchte.“