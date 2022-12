Vor Kölner Landgericht Missbrauchs-Prozess um Wermelskirchener Marcus R. startet am Dienstag

„Die Anklageschrift weist einen Tatzeitraum vom 17. März 2005 bis zum 4. September 2019 aus“, sagt Prof. Dr. Jan F. Orth vom zuständigen Landgericht Köln vor Beginn des Prozesses. Der Richter beschreibt, was Marcus R. zur Last gelegt wird. Demnach gehe die Anklage von 99 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern – bis einschließlich 13 Jahren – aus, wovon es sich in 89 Fällen um schwere Fälle handele, weil es zu beischlafähnlichen Handlungen gekommen sein solle. „In einem dieser Fälle soll es beim Versuch geblieben, in einem weiteren Fall hieraus soll ein betroffenes Kind körperlich schwer misshandelt worden sein“, fasst Jan F. Orth zusammen. In 74 Fällen davon gehe die Anklage tateinheitlich von einer sexuellen Nötigung (in 69 Fällen davon ebenfalls mit beischlafähnlichen Handlungen) aus, weil der Beschuldigte die Widerstandsunfähigkeit des betroffenen Kindes ausgenutzt haben solle. Zusätzlich wirft die Anklage Marcus R. vor, in neun der gelisteten Fälle zusätzlich kinderpornografisches Material hergestellt zu haben.