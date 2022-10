MINT-Netz Rhein-Berg : Schon Kinder für Zusammenhänge begeistern

Rhein-Berg Der Wermelskirchener Metallbearbeitungsbetrieb Klaus Stöcker unterstützt für einen Wettbewerb bei der Konstruktion von Formel-1-Modellen.

Robotern das Sprechen und Fußballspielen beibringen, mit Schaufel, Lupe und Händen den Erdboden untersuchen, den menschlichen Körper kennenlernen, an außerschulischen Lernorten in die Themen Recycling und regenerative Energien einsteigen und die Faszination sowie den Alltagsbezug der Mathematik in einem Schülerlabor erleben. Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg macht seit zehn Jahren vielfältige Angebote, um Kinder und Jugendliche von der Kindertagesstätte (Kita) bis zur weiterführenden Schule für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern.