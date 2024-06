CDU-Veranstaltung bei Suer in Wermelskirchen „Ich werde auf euer Krankenhaus ein bisschen aufpassen“

Info

Robin Suer führte nach dem Laumann-Vortrag durch den Betrieb.⇥Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Zu Gast Als Veranstalter war der CDU-Stadtverband mit dem Laumann-Vortrag zu Gast bei Suer Nutzfahrzeugtechnik. „Wir machen dieses Format ja schon länger. Es bietet die Möglichkeit, nicht nur einen Vortrag von einem namhaften Redner zu hören, sondern auch die Möglichkeit, ein Wermelskirchener Unternehmen kennenzulernen“, erläuterte Stefan Leßenich.

Suer Das Unternehmen Suer Nutzfahrzeugtechnik wurde 1892 gegründet. Damals handelte der Ur-Ur-Ur-Großvater von Robin Suer, der heute mit seinem Onkel Jörg Suer und seiner Cousine Julia Suer die Firma leitet, mit Hufeisen und Kutschenteilen. In den 1970er-Jahren kam der Betrieb von Remscheid nach Wermelskirchen, wo am Sitz an der Handelsstraße laut Robin Suer ein Anbau in Planung ist. Die Produkte von Suer erstrecken sich vornehmlich über die Bereiche Ladungssicherung sowie Fahrzeugbau und -beleuchtung. Zu Suer Nutzfahrzeugtechnik gehören drei Standorte in Deutschland, je einer in Polen und Litauen sowie ein Tochterunternehmen in der Schweiz. Allein am Standort in Wermelskirchen beschäftigt Suer rund 180 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 52 Millionen Euro, wie Robin Suer bei der Führung durch den Betrieb im Rahmen der CDU-Veranstaltung berichtete.