Quartiersleben in Wermelskirchen Kita-Kinder singen Frühlingslieder für Senioren

Aktuell wird in den beiden Kindertagesstätten (Kita) Forstring und Danziger Straße fleißig gesungen: Jeden Tag üben die Jungen und Mädchen Frühlingslieder wie „Der Kuckuck und der Esel“ oder „Die Vogelhochzeit“. Immerhin soll beim Mini-Frühlingskonzert der Kindergartenkinder am Mittwoch, 17. April, ab 14.30 Uhr im Wiel-Quartier in der Wielstraße 22 alles toll laufen.