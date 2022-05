Konzerte in Wermelskirchen : Mini-Folkfest mit den Teufelsgeigern

Das Musiker-Trio Farfarello tritt am Sonntag im Haus Eifgen auf. Foto: Tom Schäfer

Wermelskirchen Drei tolle Konzerte stehen in den nächsten Tagen im Haus Eifgen an: „Ely & the good boys“ treten am Donnerstag auf, am Freitag kommt „The Almost Three“ und am Sonntag dann gibt es ein Mini-Folkfest im Konzertgarten mit dem Trio Farfarello.

Als „R&B-Import“ aus Spanien wird die 2021 gegründete Band „Ely & the good boys“ angekündigt. Sie soll in Spanien gerade die R&-B-Szene aufmischen. Die vier international erfahrenen Musiker um Sängerin/Gitarristin Elena Ley trafen sich eigentlich eher ohne feste Absichten zu einem Jam in Barcelona. Die good Boys grooven und rocken das es eine wahre Freude ist und Ely setzt dem ganzen mit ihrem souligen Gesang die Krone auf. Eigenes Material vermischt sich in ihren abwechslungsreichen Sets mit Genreklassikern, die die Band auf ihre eigene Weise interpretiert. Alles getreu ihrem Motto: „The Blues is our business". Im Gepäck hat die Band ihre erste CD, die am 1. April veröffentlicht wurde. Die Sommertour 2022 führt sie auch ins Haus Eifgen.

Do. 12. Mai, ab 20 Uhr, Eintritt frei, der Hut geht rum.

Die spanische Band "Ely & the good boys" kommen aus der R&B-Szene. Foto: Haus Eifgen

Funk, Rick und Blues steht am Freitagabend auf dem Programm. Martin Ettrich, Cyborg Haines und Mickey Neher sorgen für den Sound und versprechen eine Crossover-Party. Ettrich ist seit 2009 Gitarrist bei der deutschen Rocklegende „Birth Control“. ER gilt aus lupenreiner Autodidakt, der seit den 80iger Jahren mit verschiedenen Bands unterwegs war.

Fr. 13. Mai, 20.30 Uhr, Abendkasse 14 Euro.

Ein Mini-Folkfest versprechen die Organisatioren von Haus Eifgen am Sonntag. Erst tritt um 16 Uhr Picenco auf. Der Eintritt ist frei. Das Duo gilt als Newcomer in der Welt der Akustikgitarre. Ben Enzon und Peter Groesdonk brechen mit ihrem Programm musikalische Grenzen auf, bauen Brücke zwischen verschiedensten Genres und erschaffen neue Klangwelten. Im Spannungsfeld von Klassik, Jazz und Pop entsteht ein Hörerlebnis, das gleichermaßen zum träumen und tanzen einlädt.

Ab 18 Uhr dürfte dann der musikalische Vulkan der Leidenschaft ausbrechen: Das Trio „Farfarello“ ist zurück. Nach zweijähriger Bühnenabstinenz setzen die Teufelsgeiger den Tour-Motor auf Neustart. 40 Jahre währt die nachhaltige Karriere einer der außergewöhnlichsten Bands Deutschlands, die zu Beginn der 1980er Jahre alle Energien des Unmöglichen entfesselte. Violin-Virtuoso Mani Neumann und sein kongenialer Gitarrist Ulli Brand wurden zur Sensation eines aufregenden Musik-Genres. Mit verführerischer Raffinesse traf der Sound ihrer Instrumentalmusik wie ein glühender Komet in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit.

Farfarello live ist ein musikalischer Trip durch vier Dekaden unverwechselbarer Instrumentalmusik. Dabei manövrieren sie ihr Publikum wie Derwische durch den charmanten Stilmix aus osteuropäischer Folklore, Rock- und Klassik.