Wirtschaftsprüfung in Wermelskirchen : Millionen-Überschuss beim Abwasser

Wermelskirchen Der Jahresabschluss des städtischen Betriebes fällt für 2020 höher als erwartet aus. Durch Homeoffice wurde mehr Abwasser produziert, wodurch mehr Abwassergebühren eingenommen wurden.

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 stellte eine Überdeckung in der Kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung für Kanalbenutzer“ für Schmutzwasser von knapp 133.000 Euro und eine Unterdeckung für Niederschlagswasser von rund 286.000 Euro fest. Ebenfalls Unterdeckungen ergaben sich in der Kostenrechnenden Einrichtung „Fäkalienabfuhr“ bei den festen Gruben (rund 9000 Euro) und bei den Kleinkläranlagen (knapp 2000 Euro). „Alle Unterdeckungen konnten durch Überdeckungen aus Vorjahren ausgeglichen werden“, erläutert der Städtische Abwasserbetrieb in seiner Sitzungsvorlage. Die erklärt ebenso die Verwendung des Überschusses: „Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Städtischen Abwasserbetriebes des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 2,4 Millionen Euro an die Stadt Wermelskirchen auszuschütten. Anschließend wird die Stadt den Gewinn im Abwasserbetrieb wieder einbringen. Danach wird dieser der Allgemeinen Rücklage des Abwasserbetriebes zugeführt.“ Dieses sogenannte Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren werde auch von der Gemeindeprüfungsanstalt für zulässig erachtet. Der Wirtschaftsprüfer attestiert dem Städtischen Abwasserbetrieb eine „sehr gute Eigenkapitalquote“. Das aktive Anlagevermögen – vorrangig Kanal-Anlagen – belaufe sich auf 59 Millionen Euro. 1,4 Milionen Euro an kurzfristigem Vermögen stehen laut Albert vor allem aus Forderungen im Jahresabschluss.