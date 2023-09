Kabarett in Wermelskirchen Die Echse schaut in der Kattwinkelschen Fabrik vorbei

Wermelskirchen · Mit seinem Programm „Echsoterik“ scheint Puppenspieler Michael Hatzius gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu verschwinden. Zu sehen am Freitag, 22. September, in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen.

15.09.2023, 13:01 Uhr

Michael Hatzius Echsoterik Foto: Christine Fiedler & Paul Jackel

(sng) Für ihre Fans ist die Echse längst ein Guru. Das Reptil voll Erfahrungen, Geschichten und Weisheit legt die Karten auf den Tisch. Vollständig „erleuchtet“ und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius (Foto: Fiedler & Jackel), der gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu verschwinden scheint. Mit seinem Programm „Echsoterik“ lässt er einen tierischen Kosmos entstehen, bei dem auch der Zuschauer im Mittelpunkt der Betrachtung stehen kann. Die Besucher dürfen sich also am 22. September in der Kattwinkelschen Fabrik (Beginn: 20 Uhr) auf die eine oder andere „echsquisite“ Improvisation freuen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22, an der Abendkasse 27 Euro. www.michaelhatzius.de www.kattwinkelsche-fabrik.de

