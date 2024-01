Brauchtum in Wermelskirchen Sternsinger schenken Segen in der Stadt

Die Passanten in der Innenstadt spenden großzügig. „Früher sind die Sternsinger zu uns an die Türe gekommen, heute kommen wir zu den Sternsingern in die Stadt“, sagt Margret Bornefeld und ergänzt: „Wir freuen uns sehr über den Einsatz der Kinder.“ Barbara Krauß ist extra aus Hückeswagen gekommen: „Wir sind super stolz auf die Kinder“, sagt sie und deutet auf Patentochter und Nichte. Ihre Aufkleber haben Barbara Krauß und Margret Bornefeld schon eingesteckt. Sie werden den traditionellen Platz an der heimischen Haustüre finden. Viele Menschen aus der Gemeinde kommen vorbei. Aber auch Passanten, die zufällig in der Stadt unterwegs sind, bleiben einen Augenblick stehen und spenden Geld. Und wer eine Spendenquittung braucht, der bekommt sie an Ort und Stelle. „Wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass an den Haltestellen sogar noch etwas mehr Geld zusammenkommt“, sagt Carlo Boß.