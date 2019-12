Memotech GmbH aus Wermelskirchen : Der Rundum-IT-Dienstleister

Ursprünglich 1991 aus einer OBI-Tochter hervorgegangen, kümmert sich Memotech heute nicht mehr nur um die IT des Baumarktkonzerns, sondern auch um viele andere Mittelständler.

Heute kümmern sich in drei Bürokomplexen in Wermelskirchen rund 100 Mitarbeiter nicht nur um die IT-Belange des Baumarktkonzerns, sondern sind auch für viele andere Mittelständler da. „Wir sind mit unserem Angebot der richtige Ansprechpartner für den Mittelstand“, sagt Andreschak.

Lange Jahre war OBI der einzige Kunde von Memotech. „Wir haben nach und nach immer mehr Bereiche übernommen, vom Benutzerservice der OBI-Märkte zunächst nur in Deutschland, aber dann auch immer dort, wo OBI weitere Filialen eröffnet hat. Wir sind heute sowohl in der Konzernzentrale als auch weltweit für OBI tätig“, sagt Andreschak. Andere Kunden seien etwa die Firmen Steintex und Witte aus Wermelskirchen, aber auch Unternehmen aus Leverkusen oder Coburg. Wenn bei seinen Mitarbeitern das Telefon klingele, gebe es in der Regel ein IT- oder Anwendungsproblem. „Im besten Fall bekommen wir das dann so hin, dass der Kunde überhaupt nichts davon mitbekommt“, sagt Andreschak. Die OBI-Anwenderschulungen sind Anfang des neuen Jahrtausends wieder abgegeben worden, in diesem Zuge hat auch die Mitgründerin Bärbel Schäfer das Unternehmen wieder verlassen.