Schullandschaft in Wermelskirchen „Den Blick auf das Positive richten“

In der Waldschule ist es ganz leise geworden. Es sind Schulferien. Melanie Burghoff bezieht gerade ihr neues Büro. Die Flure und Räume sind ihr vertraut. Aber in dem Büro am Ende des Gangs hat bisher Dagmar Strehlow gearbeitet, bis sie am letzten Tag vor den Sommerferien in den Ruhestand gegangen ist. Melanie Burghoff tritt nun ihre Nachfolge als Schulleiterin an und zieht damit auch in das freie Büro ein. Wenn die 50-Jährige von der Waldschule spricht, dann kommt ihr zuweilen das Wort „Traumschule“ über die Lippen. „Wir können hier manchmal sogar aus dem Fenster Eichhörnchen beobachten“, erzählt Melanie Burghoff und lacht.