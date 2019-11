Großes Konzert in Wermelskirchen : Meistergitarristen spielen in der Katt

Meistergitarristen spielen in der Katt

Großes Konzert in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die musikalische Attraktion der Katt im Herbst ist die Guitar Night. Musiker aus Russland, Argentinien, USA und Deutschland werden auftreten.

Wermelskirchen (tei.-) Die Konzertreihe „International Guitar Night“ bedeutet für Liebhaber akustischer Gitarrenmusik bereits seit vielen Jahren eine Sternstunde im musikalischen Jahr. Die stets im November stattfindende Tournee garantiert immer wieder ausverkaufte Konzertsäle und ein begeistertes Publikum. Meistergitarristen aus aller Welt in jährlich wechselnder Besetzung bereiten Musikliebhabern in ganz Deutschland regelmäßig unvergessliche Konzertabende. Zu Gast sind Evgeni Finkelstein aus Russland, · Quique Sinesi aus Argentinien,· Eric Lugosch aus den USA und der Deutsche· Peter Finger.

Eintritt An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro, im Vorverkauf 18 Euro.

Wo Natürlich in der Kattwinkelschen Fabrik. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Termin Die nächste Guitar Night findet am Mittwoch, 20. November, 20 Uhr, statt.

Traditionelle Elemente des Tango Nuevo oder Candombe vereint er in seinem ausdrucksstarken Mikrokosmos mit klassischer und Weltmusik, Improvisation und Jazz. Der Argentinier ist ein herausragender Gitarrist, der kreative und handwerkliche Fähigkeiten perfekt zu verbinden weiß.

Eric Lugosch gilt als einer der kreativsten Köpfe der Fingerstyle-Gitarre. Sein Anliegen ist die „American Music“ in ihrer ganzen Bandbreite zwischen Ragtime, Swing, Blues, Folk und Jazz. Sein Umgang mit dem Instrument ist hochkreativ, seine Eigenkompositionen und Bearbeitungen räumen mit allen Fingerpicking-Klischees auf.

Peter Finger, dem Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Sein musikalischer Kosmos ist grenzenlos, zeugt von profunder Kenntnis der Musikgeschichte wie des Kontemporären. So wird der aufmerksame Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz.