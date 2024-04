Wermelskirchener Erklärung Der Stadtrat stellt sich mit Resolution gegen Rechtsextremismus

Genau wie die „Trierer“ bezieht sich auch die „Wermelskirchener Erklärung“ zu Beginn auf das „bekannt gewordene Treffen von AfD-Funktionären mit Mitgliedern der Identitären Bewegung in Potsdam“. Das Papier sagt: „Die Inhalte dieser Veranstaltung haben uns alle schockiert.“ Und weiter: „Wir demokratischen Kräfte in Wermelskirchen nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unserer Stadt schüren.“ Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat müssten immer wieder neu verteidigt werden. Eine wehrhafte Demokratie lebe von einer aktiven und wachen Zivilgesellschaft vor Ort. Zehntausende Menschen seien in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen, um Farbe zu bekennen. „Wir schließen uns dieser Haltung an und bekennen uns zu unserer Demokratie und unserer Verfassung“, endet die „Wermelskirchener Erklärung“.