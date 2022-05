Empfehlung an den Rat in Wermelskirchen : Mehr Stunden für Seniorenberatung

Empfehlung an den Rat in Wermelskirchen

Wermelskirchen Einstimmige Voten im Sozial- und Finanzausschuss für den CDU-Antrag: Es gibt fast eine Vollzeitstelle. Der Verwaltungsvorschlag gewährleistet Kostenneutralität.

Mehr Stunden für die Seniorenberatung in der Stadtverwaltung: Diesen Empfehlungsbeschluss fassten sowohl der Ausschuss für Soziales und Inklusion als auch der Haupt- und Finanzauschuss einstimmig und folgten damit einem bereits im Januar eingereichten CDU-Antrag, wonach die derzeit mit 40 Prozent einer Vollzeitstelle angesetzte Stelle auf bis zu einer Vollzeitstelle kostenneutral ausgeweitet werden soll.

Quasi im „vorauseilenden Gehorsam“ hat die Stadtverwaltung diesen Wunsch vor der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/23 (Stadtrat am 23. Mai) gehörenden Stellenplan berücksichtigt. Laut Sozialamtsleiterin Tanja Dehnen und Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch sei es möglich, die von den Christdemokraten geforderte „Kostenneutralität“ zu gewährleisten. Die ebenfalls im Stellenplan berücksichtigte Position der Rentenberatung könne auf eine Halbtagsstelle angelegt werden, womit eine 50-Prozent-Stelle rechnerisch frei werden. Diese Halbtagsstelle könne der Seniorenberatung zugeschlagen werden, womit die dann mit 90 Prozent ausgelegte Position nahezu einer Vollzeitstelle entspreche, erläuterte die Stadtverwaltung.

Senioren-Park in Wermelskirchen

Senioren-Park in Wermelskirchen : Zehn Jahre Tagespflege im Carpe Diem

Verkehr in der Südstadt von Haan

Verkehr in der Südstadt von Haan : Seniorenbeirat: K5 soll bleiben, wie sie ist

Den Bedarf für die Erweiterung skizzierte Tanja Dehnen mit einigen Zahlen: „Der Anteil der Senioren an der Wermelskirchener Bevölkerung steigt absehbar auf die Hälfte.“ Bei der jüngsten Wahl zum Seniorenbeirat seien rund 11.000 Bürger wahlberechtigt gewesen, in fünf Jahren bei der nächsten Seniorenbeiratswahl seien es bereits etwa 15.000.

Als Begründung hatte die CDU-Fraktion in ihrem Antrag ausgeführt: „Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung muss ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse älterer Bürger gelegt werden. In den letzten Jahrzehnten hat die Stadt Wermelskirchen gezeigt, trotz der auch im Kreis vorhandenen angebotenen Leistungen, wie wertvoll eine Betreuung vor Ort in der Stadt ist.“