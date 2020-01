Philosophisches Café in Wermelskirchen : Mehr Respekt im Handeln gegenüber Tieren gefordert

Wermelskirchen Teilnehmer des Philosophischen Cafés diskutierten über den Umgang mit Tieren.

Er führte dabei auch Charles Darwin an. „Der Mensch ist ein Säugetier, das es bis ganz nach oben geschafft hat. Das liegt auch am von Darwin postulierten ‚Recht des Stärkeren‘. Reicht das aber auch, um jegliche Form von Gewalt zu rechtfertigen?“ Der Philosoph Richard David Precht habe gesagt, dass Ethik auch gegenüber Tieren sich nicht zeitlos im luftleeren Raum befinde. Ebenfalls ging er darauf ein, dass sich der Tierschutz seit 2002 im Grundgesetz stehe. Wobei sich für die Tiere offensichtlich in den vergangenen knapp 20 Jahren kaum etwas zum Besseren verändert habe. Die Jagd sehe er etwa sehr kritisch, denn dort werde mit einer Entfremdung der Sprache gearbeitet, die etwa aus „Töten“ ein „Strecken“ mache. Und auch die Tatsache, dass 2017 in Deutschland etwa 745 Millionen Tiere in Massenhaltung gelebt hätten, von denen die meisten auch in jenem Jahr getötet wurden, sollte einen aufgeklärten Menschen zum Nachdenken bringen, so der Referent.