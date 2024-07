„Sex-Arbeiterinnen“ in Rhein-Berg Zahl der Prostituierten steigt tendenziell

Die Landesstatistik weist für Solingen 16 angemeldete Personen nach Prostituiertenschutzgesetz aus. In Remscheid sind es 26 Personen – zwölf beziehungsweise 16 dieser Personen sind zwischen 21 und 44 Jahre alt. Für die beiden Nachbargroßstädte von Wermelskirchen bedeutet das in der Gesamtzahl einen Zuwachs – in Solingen sind im Vergleich zum Vorjahr drei, in Remscheid neun Personen hinzugekommen. Der Vergleich im Bergische Städtedreieck: In Wuppertal sind 90 angemeldete Prostituierte verzeichnet. Eine mehr als im Jahr davor.