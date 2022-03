Sauberkeit in Wermelskirchen : Mehr Mülltonnen für die Innenstadt

Wermelskirchen Die Abfallberatung der Stadtverwaltung stellt noch in dieser Woche acht weitere Müllgefäße auf. Es gibt aber keine Hotspots im Stadtgebiet.

Zu Beginn jeder Schönwetter-Saison (fast) das gleiche Bild: Mülleimer vorm Rathaus, die für den Ansturm der Eisdielen-Gäste nicht ausreichen. So auch am vergangenen Wochenende. Gereinigt wurde ganz schnell am Montagnachmittag in einer Sonderleerung, obwohl dienstags und freitags (vor dem Wochenende) die reguläre Leerung ansteht. Vorbereitet, so heißt es aus der städtischen Abfallberatung, sei man gewesen. Erstmals seien die Müllbehälter zwischen dm-Markt und Rathaus so voll gewesen. Seit Wochen beobachte das Team in der Abfallberatung der Stadtverwaltung Spielplätze, Bushaltestellen, Bahntrasse und auch die Innenstadt – Hotspots habe es bisher auch an schönen Wochenendtagen nicht gegeben. Also keinen zusätzlichen Bedarf wie die kostenintensiven Sonderleerungen. Da bildete das vergangene Wochenende die Ausnahme. Da seien viele Faktoren wohl zusammengekommen, denn überall, auch auf Spielplätzen, seien mehr Besucher beobachtet worden. Entsprechend höher sei der Müllanteil gewesen, heißt es aus der Abfallberatung. Aber nicht in dem Maße wie am dm-Markt.