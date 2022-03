Älter werden in Wermelskirchen : Mehr Beratung im Haus der Begegnung

Ein neues Kapitel der Kooperation: Mit vielen Besuchern gaben Christiane Beyer vom Sozialamt und die Beraterinnen der Stadt und Selbsthilfegruppen gemeinsam mit Sonja Raschkowski und Nadine Theißen (am Tisch v.l.) vom Haus der Begegnung den Startschuss für das neue Beratungszimmer. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Im neuen Beratungszimmer im Haus der Begegnung an der Schillerstraße 6 finden interessierte Besucher künftig Antworten auf viele Fragen des Älterwerdens.

Es war ein Schicksalsschlag: Vor einer Weile verlor seine Schwägerin ihren Mann. „Sie erlebte danach einen Zusammenbruch“, erzählt ein älterer Herr, der im Haus der Begegnung gerade eine Tasse Kaffee trinkt. Schnell wurde klar, seine Schwägerin würde nach dem Krankenhausaufenthalt nicht zurückkehren können in ihr Haus. „Und für uns stellten sich plötzlich Fragen, über die wir uns noch nie Gedanken gemacht hatten“, sagt der Herr. Wie wird ein Pflegegrad bestimmt? Wo können wir uns um einen Kurzzeitpflegeplatz bemühen? Und wie kann es danach weitergehen? „Wir haben wochenlang telefoniert, nachgefragt und versucht, Antworten zu finden“, erzählt der Mann, „das war ein Abenteuer“.

Am Mittwochnachmittag blickt er seine Frau neben sich am Stehtisch an: „Gut, dass wir jetzt wissen, an wen wir uns wenden können“, sagt er dann und deutet auf die Informationstische im hellen Saal im Haus der Begegnung. Dort haben – neben Buffet, Kaffee und Sektgläsern – die Ansprechpartner der Stadt und der Selbsthilfegruppen Aufstellung bezogen. Damit markieren sie ein neues Kapitel der Kooperation zwischen der Stadt und dem Haus der Begegnung.

Info Termine für eine Beratung vereinbaren Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige einmal monatlich mittwochs – Infos bei Katharina Sachser unter Tel. 02196 3477. Senioren- und Pflegeberatung mit Sabine Salamon jeden 2. Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr. Terminabsprache: Tel. 02196 710-541. Wohnberatung, Allgemeiner Sozialer Dienst und Informationen für Menschen mit Behinderung mit Anke Schöneweiß jeden vierten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr. Terminabsprache: Tel. 02196 710-543. Beratung zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung an ausgewählten Montagen von 14.30 bis 17 Uhr. Terminabsprache: Tel. 02171 75041-14. Senioren- und Behindertenservice (SUBS): freitags von 9 bis 12 Uhr. Kontakt Die Termine finden Interessierte auch im Programmheft www.begegnung-wermelskirchen.de

Denn ab sofort gibt es im ersten Stock in der großen Villa einen Beratungsraum: Regelmäßig machen dort Ansprechpartner Station, um die Menschen bei vielen Fragen rund um das Älterwerden zu begleiten. „Damit bringen wir das Angebot zu den Menschen“, sagt Christiane Beyer vom Amt für Soziales und Inklusion. Bisher boten Anke Schöneweiß, Sabine Salamon, Anne Boddenberg und der Senioren- und Behinderten-Service ausschließlich im Rathaus oder ihren jeweiligen Büros Sprechstunden an. Künftig finden sie regelmäßig auch im Haus der Begegnung statt. „Das ist der richtige Ort“, sagt Christiane Beyer.

Und auch Nadine Theißen und Sonja Raschkowski, die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen im Haus der Begegnung, wissen um den Beratungsbedarf der Besucher. „Wir erleben die Menschen hier im Alltag, wir kommen mit ihnen über ihre Sorgen und Nöte ins Gespräch“, sagt Nadine Theißen, „dann ist es gut, wenn wir Ihnen ein Beratungsangebot im Haus machen können.“ Es sind Situationen wie die des älteren Herrn, die dann zur Sprache kommen. „Oder Menschen erzählen, dass ihr Partner erkrankt ist und er in ihrem gemeinsamen Wohnumfeld nicht mehr klar kommt“, sagt Nadine Theißen. Früher blieb dem Haus der Begegnung dann nur der Hinweis auf das Angebot im Rathaus. „Jetzt können wir als Vertrauenspersonen den Besuchern vom neuen Beratungsraum erzählen“, sagt Sonja Raschkowski.

Dort gibt es ab sofort regelmäßige Gesprächsangebote der Senioren- und Pflegeberatung, der Wohnberatung, des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Informationen für Menschen Behinderung und Beratung zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Und auch der Senioren- und Behinderten-Service (SuBs) ist hier künftig einmal in der Woche präsent – nach der Corona-Pause nimmt der Dienst der Ehrenamtlichen am Freitag, 25. März, wieder seine Arbeit auf und freut sich über Freiwillige, die sich engagieren wollen und genauso über Anfragen zur Unterstützung etwa beim Einkaufen. „Hier im Haus sind Menschen verschiedener Generationen unterwegs“, sagt Christiane Beyer. 60-Jährige genauso wie 90-Jährige. Man wolle ihnen eine Möglichkeit bieten, sie beim Älterwerden zu begleiten. Wer sich selber ehrenamtlich engagieren wolle, solle genauso angesprochen werden, wie Menschen, die Unterstützung durch Ehrenamtliche gebrauchen können. Darauf fußt das System im Haus der Begegnung seit jeher. Wer als Gast kommt, packt häufig schnell selbst mit an. „Das Haus der Begegnung ist ein toller Partner“, sagt Christiane Beyer. Die Kooperation sei ja auch nicht neu: 80 Prozent der Personalkosten trage aktuell die Stadt, Träger ist allerdings die Rheinische Gesellschaft für Diakonie.

„Wir freuen uns, dass wir mit diesem Beratungsraum unser Angebot ergänzen können“, sagt Sonja Raschkowski und betont ausdrücklich: „Es geht aber wirklich um eine Ergänzung.“ Die vielen Angebote zur Geselligkeit, zum gemeinsamen Gestalten, Genießen und Erleben sollen darunter nicht leiden.