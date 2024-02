Sommerschulferienprojekt in Wermelskirchen Kein Platz für 53 Kids in der „Kinderstadt“

Bereits zum 16. Mal wird in diesem Jahr die beliebte „Kinderstadt“ vom 8. bis 19. Juli als Ferienprojekt für Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren stattfinden. Insgesamt 160 Kinder werden während dieser zwei Wochen werktäglich von 10 bis 16 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik betreut und experimentieren das Leben in ihrer eigenen Stadt. Wie eine Kommune funktioniert, erleben die Kinder beispielsweise in verschiedenen Werkstätten, wie einer Schreinerei, oder aber auch in einer Bank oder einem Bistro.