Leseratten in Wermelskirchen : Mehr als 200 Teilnehmer beim Sommerleseclub der Stadtbücherei

Das neue Konzept des Sommerleseclubs kommt bestens an – schon mehr als 200 Teilnehmer haben sich laut Pressemitteilung der Stadt für den Sommerleseclub der Stadtbücherei angemeldet. Die meisten starten in diesem Jahr als Team: ob „coole Leseratten“, „schmökernde Bergziegen“ oder „die, deren Namen nicht genannt werden dürfen“ – seit dem 8. Juli lautet das Motto für alle „Lesen oder Hören“. Neben Büchern – vom Bilderbuch bis zum spannenden Krimi – können jetzt auch Hörbücher ausgeliehen werden. Im Leselogbuch – entweder in Papier- oder in digitaler Form – sammeln die Leseclub-Teilnehmer Nachweise über das, was sie gelesen und gehört haben.