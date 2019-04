Gymnasium Wermelskirchen : Heimspiel für Dr. Burghoff

Wermelskirchen Martin Burghoff kehrt an sein Gymnasium zurück: Der 48-Jährige aus Dhünn ist der neue stellvertretende Schulleiter.

„Ich hatte mich sportlich und kirchlich in der Jugendarbeit engagiert“, erzählt er. Damals ging er noch zur Realschule. Eigentlich hatte er Ingenieur oder Mediziner werden wollen. Aber die Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ermutigte ihn für das Lehramt. Nach dem Studium in Köln, Stationen in Remscheid, Hagen und schließlich als stellvertretender Schulleiter in Solingen, entschied er sich für eine Station an der Technischen Universität Dortmund – im Institut für Schulentwicklungsforschung. Er promovierte, nahm die Schulentwicklung aus wissenschaftlicher Sicht unter die Lupe, entwickelte Zukunftsideen und stellte fest: „Wir sind in der Praxis auf einem guten Weg.“ Und genau da wollte er auch wieder hin – an den Puls des Geschehens. Seine Erfahrungen bringt er mit, seinen pädagogischen Überzeugungen gibt er Namen: Verantwortung und Wertschätzung, Kooperation und Leistungsbereitschaft. Er sei Schülern grundsätzlich zugewandt, gehe mit Interesse an ihrer Lebenssituation auf sie zu. „Ich bin nicht der Kumpel-Typ“, sagt er, „aber ich finde, wir sollten miteinander sprechen und auch mal mit Humor reagieren.“ Querdenken sei erlaubt und wünschenswert, Änderungsprozesse müssten aufmerksam beobachtet und optimiert werden – anstatt neue Ideen gleich hinzuwerfen. Und wenn dann doch Probleme auftauchen, wenn Kinder und Jugendliche kämpfen, dann gehe es ihm um Hilfe und Begleitung. Das ist seine Philosophie. Und seine Familie zieht mit: „Hätten Sie mir nicht ihre Zustimmung gegeben, hätte ich es nicht gemacht.“