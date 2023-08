Feiern und Einkaufen in Wermelskirchen WiW-Team ist zum Kirmes-Wochenende mehrfach aktiv

Verkaufsoffener Sonntag Von 13 bis 18 Uhr heißt es am Sonntag, 27. August, bummeln und shoppen, denn der Einzelhandel in der Innenstadt von Wermelskirchen lädt zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. „Dabei haben sich wieder viele Händler etwas Besonderes einfallen lassen“, erklärt WiW-Koordinatorin Sylvia Mundstock. Unter anderem viele Rabatt-Aktionen locken demnach zum Einkauf. Pommes, Burger, Knödel und mehr Leckeres warten an der Telegrafenstraße auf Hungrige, Gin und Liköre von „Dorfschönheit“ aus Odenthal können bei „Sweetex-Anzugkultur“ an der Carl-Leverkus-Straße verkostet werden. Sabine und Michael Schneider haben einen Trödelstand an der Telegrafenstraße und tätigen vom Erlös eine Spende an die Schlaganfallhilfe.