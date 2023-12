Adventszeit in Wermelskirchen Start für Kulinarischen Weihnachtsmarkt

„Wir haben damals die Idee von ‚Bergische Weihnachten‘ aufgegeben, aber auch versprochen, uns um neue Ansätze Gedanken zu machen“, erinnert der Vorsitzende des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), André Frowein, im Gespräch mit unserer Redaktion. In 2020 kam eine außerordentliche WiW-Mitgliederversammlung im Haus Eifgen zusammen. Der Beschluss damals: Die einst mit Hilfe von Sponsoren gebauten Holzhütten mit Bergischer Fachwerkoptik zu verkaufen und damit das „Bergische Weihnachten“, das von 2014 bis 2019 jährlich im Advent von WiW organisiert wurde, zu beerdigen. Das Gros der Hütten, deren Lagerkosten stark an den WiW-Finanzen genagt hatten, ging an die Rhombus-Areal-Eigner Walter vom Stein und Sven Schulte. Danach „blockierte“ die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einen Weihnachtsmarkt-Neustart.