Blickpunkt Wirtschaft : Marketingauszeichnung für die bergische Bäckerinnung

Bergisches Land (pd) Die Aktion zum „Tag des deutschen Butterbrotes“ zählt zu den drei besten Marketingaktionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks hatte einen MarketingAward ausgeschrieben.

Am „Tag des deutschen Butterbrotes“, am 28. September 2018, haben sie ihr Handwerk präsentiert, warben gleichzeitig für ein gesundes Frühstück und belieferten über 1000 Kindergartenkinder in Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg mit einem lecken Frühstücksbrot in der dazu passenden und wieder einsetzbaren Brotdosen. Diese Innungsaktion, die gemeinsam mit der Fleischerinnung Bergisches Land umgesetzt wurde, befand die Jury des Marketing-Awards für äußerst gelungen und nominierte sie für die Goldene A(E)hre. Die Urkunde hat das Vorstandsmitglied des Verbandes des Rheinischen Bäckerhandwerks, Alfred Wenz, dem stellvertretenden Obermeister der Bäckerinnung Bergisches Land, Stefan Willeke, überreicht. Für 2020 plant die Innung zum „Tag des deutschen Butterbrotes“ die nächste Aktion.