Amtsgericht : Marihuana für den Eigengebrauch – Richter stellt Verfahren ein

Wermelskirchen Die Anklageschrift klang umfangreicher, als es letztlich war. Gleich in 20 Fällen warf die Staatsanwaltschaft einem 34-Jährigen Wermelskirchener vor, im Zeitraum von drei Jahren Marihuana gekauft zu haben.

Zuvor hatte der Angeklagte über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er die Vorwürfe grundsätzlich einräume. „Allerdings wäre mein Mandant gerne auf eine Polizeiwache gebracht worden – die Befragung und Durchsuchung hat auf offener Straße stattgefunden“, sagte der Anwalt. Außerdem sei sein Mandant, der ursprünglich aus dem Iran stammte, davon ausgegangen, dass der reine Eigenkonsum von Marihuana in Deutschland erlaubt sei. „Hat er denn in den drei Jahren irgendwann mal ein Geschäft gesehen, in dem es Marihuana zu kaufen gibt“, wollte der Richter rhetorisch wissen. Nein, natürlich nicht, darüber habe er aber einfach nicht nachgedacht. In seiner Heimat sei der Konsum auch erlaubt, das sei keine Entschuldigung, aber möglicherweise eine Erklärung für das Verhalten, sagte der Rechtsanwalt.