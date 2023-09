Gesamtschule in Wermelskirchen Für eine ehemalige Lehrerin „ist Sechszügigkeit völlig logisch“

Aktuell habe sie jedoch den Eindruck, dass der gerade erst gegründeten Gesamtschule Steine in den Weg gelegt werden. „Mir klingt es noch in den Ohren, dass aus dem Rathaus posaunt wurde, die Zahlen der Kinder, die in den Nachbarstädten die Schule besuchen, müsse man mindestens halbieren wenn nicht gar noch weiter begrenzen. Alle Wermelskirchener Kinder müssten auch hier in die Schule gehen können, hieß es“, sagt Marie-Louise Lichtenberg und schätzt ein: „Bei einer Fünfzügigkeit liegt es auf der Hand, dass in den nächsten Jahren nicht jedes Kind aus Wermelskirchen auch in Wermelskirchen einen Schulplatz bekommen kann. Was natürlich zur Folge hat, dass die Zahlen der pendelnden Kinder wieder zunehmen wird. Wie furchtbar ist das für die Eltern, die endlich gehofft hatten, ihr Kind in Wermelskirchen zur Schule schicken zu können.“