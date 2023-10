Maria in der Aue in Wermelskirchen Keine Genehmigungen für ein „Gesundheitscamp“ auf Schloss Haniel

Wermelskirchen · Als Eigentümerin von Schloss Haniel in Maria in der Aue spricht die „Healthcare Company AG“ von einer „pre opening-Phase“, in der sich das Projekt befinde. Die Stadt Wermelskirchen betont, dass keinerlei Genehmigungen „für irgendetwas“ erteilt wurden.

04.10.2023, 15:35 Uhr

Wenn auf Schloss Haniel ein „Gesundheitscamp“ den Betrieb aufnehmen will, muss eine Nutzungsänderung beantragt und genehmigt werden. Da ist sich die Stadt Wermelskirchen sicher. Foto: Udo Teifel

Von Stephan Singer und Theresa Demski

Es gibt keine Genehmigungen für den Betrieb eines „Gesundheitscamps Schloss Haniel“ in Maria in der Aue. Das betont die Stadt Wermelskirchen auf Anfrage unserer Redaktion. „Es gibt keine Genehmigungen für irgendetwas. Weil es auch keine entsprechenden Anträge gibt“, sagt der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Florian Leßke. Demnach habe die Stadt Wermelskirchen von Anfang an darauf hingewiesen, dass eine Nutzungsänderung notwendig werden könnte – je nachdem, wie sich die Nutzung genau darstelle.