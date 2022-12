Marc André Bohlius aus Wermelskirchen Von der Katt-Küche auf die Aida

Wermelskirchen · Marc André Bohlius hat als Jugendlicher in der Kinderstadt gebrutzelt – und später seine Ausbildung zum Koch gemacht. Im Januar geht er als Koch an Board der Aida in Teneriffa.

16.12.2022, 05:55 Uhr

In der Küche ist der 19-Jährige in seinem Element: Marc André Bohlius heuert im Januar als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff an, um zu kochen und die Welt zu entdecken. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski