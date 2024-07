Polizeieinsatz in Wermelskirchen Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs

Nicht unerhebliche Mengen Alkohol hatte ein 55-Jähriger aus Euskirchen getrunken, als ihn die Polizei am vergangenen Freitag gegen 16.45 Uhr erwischte. Der Mann war auf der Bandwirkerstraße in Richtung Burger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 24-Jährigen aus Wermelskirchen.