Kultur in Wermelskirchen Michael Peskovs Zauber-Show begeistert

In der Folge wurde Peskov dann von den beiden Helfern wie einst der große Entfesselungskünstler fachgerecht verschnürt. Mit vielen, vielen Knoten. Dann aber sollten die gefesselten Hände mit einer Jacke abgedeckt werden – die jedoch immer verrutschte, was den Magier so sehr nervte, dass er kurzerhand eine der doch eigentlich gefesselten Hände zur Hilfe nahm. Und weil er von den Helfern so sehr begeistert war, sprang er auf, um sich zu bedanken. Nur um plötzlich mit gefesselten Beinen dazustehen. Das war nicht nur sehr lustig anzusehen, das war vor allem auch eindrucksvoll. Genau wie der zur sanften Klaviermusik schwebende Beistelltisch, den Peskov mit dem kleinen Paul aus dem Publikum gemeinsam in die Luft brachte – und der Zuschauer zwar vielleicht wusste, dass das gerade nur eine Illusion war, aber es eben absolut nicht begreiflich war, wie sie funktionierte.