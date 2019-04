Wermelskirchen : „Mädchen sollten lange mit Jungs kicken“

Die Fußballerinnen des Gymnasiums mit ihrem Trainer Christian Ovelhey. Die Mädchen belegten beim Landeswettbewerb den vierten Platz. Foto: Gymnasium. Foto: Gymnasium

Wermelskirchen Ovelhey betreut als Sportlehrer am Gymnasium die Mädchen-Fußball-AG. Er lobt die Lernbereitschaft und die Leistungsfähigkeit „seiner“ Mädchen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Im städtischen Gymnasium Wermelskirchen spielen Mädchen seit sieben Jahren Fußball. Beim Landeswettbewerb der Schulen belegte 2018 eine Mannschaft den vierten Platz. Christian Ovelhey ist der Trainer der Mädchen-Fußball-AG.

Herr Ovelhey, ist Fußball immer noch eine überwiegend männliche Sportart?

Info Der DFB erlaubte Frauenfußball erst 1970 Frauenfußball Geschichtlich betrachtet ist Frauenfußball keine neue Entwicklung. Schon 1894 wurde das erste britische Frauenfußball-Team gegründet. Den größten Aufschwung hatte Frauenfußball während des Ersten Weltkriegs. Danach war der Frauenfußball zwischenzeitlich sogar verboten und wurde vom DFB erst 1970 wieder erlaubt. 1991 fand dann die erste Weltmeisterschaft in China statt.

Ja, das kann ich auch aus der Erfahrung von meiner Schule ganz klar bestätigen. Wir haben vier Jungen-Teams und mittlerweile zwei Mädchen-Teams. Wobei man hier ergänzen muss, dass die Jungs alle elf gegen elf spielen, während in den Mädchen-Teams sechs Spielerinnen plus Torwart spielen. Das liegt eben daran, dass die Zahl der Mädchen, die Fußball spielen, nach wie vor deutlich geringer ist.

Sind Mädchen dennoch ein Stück weit auf dem Vormarsch?

Ovelhey Das täuscht, denke ich. Im Gymnasium Wermelskirchen ist es zwar schon so, dass die Entwicklung positiv ist, denn wir haben mit einer Mannschaft mit nur wenig Vereinsspielerinnen angefangen und haben jetzt etwa 18 bis 20 Mädchen, die wir dafür begeistern können. Und dabei ist von der Leistungssportlerin bis zur reinen Hobbyspielerin alles dabei. Im Gegensatz dazu entwickelt sich der Mädchen- und Frauenfußball in Wermelskirchen und der Umgebung eher rückläufig. Das kann man an den gemeldeten Mannschaften gut ablesen.

Wann fing das am Gymnasium an, dass vermehrt Mädchen kicken wollten?

Ovelhey Vor etwa sieben Jahren ging es – wohlgemerkt auf Initiative einiger Mädchen – hier los. Vor zwei Jahren haben wir dann erstmals zwei Mannschaften gemeldet.

Spielt die Fußball-WM der Frauen dabei eine Rolle?

Ovelhey Dazu möchte ich eine Trainerin im Fußballverband Niederrhein zitieren, mit der ich mich genau darüber erst kürzlich unterhalten habe. Die Trainerin hat gesagt, dass es erstaunlich sei, wenn man die Auswahl-Mädchen sehe, würden diese immer Trikots von bekannten männlichen Fußballern tragen. Es tauche kaum ein Trikot einer National- oder Bundesligaspielerin auf.

Eine Rekordnationalspielerin wie Birgit Prinz spielt da also keine Rolle?

Ovelhey Für unsere Mädchen ist Birgit Prinz auch schon fast zu weit weg, ihre große Zeit liegt schon zu lange zurück. Die Mädchen, die ich betreue, sind im Alter von etwa zwölf Jahren und für die ist Prinz kein Begriff mehr. Und dazu kommt, dass die deutschen Fußball-Frauen in der jüngeren Vergangenheit lange nicht mehr den Erfolg hatten, wie noch in den 90er- oder 00er-Jahren. Insofern gibt es dadurch auch keinen nennenswerten Boom beim Mädchenfußball.

Welche Idole haben die jungen Spielerinnen denn?

Ovelhey Es scheinen die gleichen Idole wie bei den Jungs zu sein – Messi oder Ronaldo. Wobei bei uns in der Fußball-AG tragen die Mädchen in aller Regel ohnehin keine Trikots, sondern normale Sportkleidung.

Wie sieht denn der Fußball am Gymnasium aus?

Ovelhey Wir haben zum einen eine Mädchen-Fußball-AG, die aktuell aufgrund der Situation im Stadion allerdings nicht stattfinden kann. Leider sind die Hallenzeiten so beschränkt, dass wir die AG auch nicht in die Halle holen können. Ich hoffe, dass wir sie nach den Ferien aber wiederbeleben können – ausreichende Anfragen dazu gäbe es. Wir trainieren einmal pro Woche, wobei wir vor allem fußballerische Spielformen mit gewissen taktischen oder technischen Schwerpunkten einüben. Die Hoffnung ist dann, dass die Mädchen so viel Spaß am Spiel haben, dass sie in eine Schulmannschaft kommen wollen. Dort kann sich jedes Mädchen anmelden, dass fußballaffin ist. Wir haben keine festen Trainingszeiten, weil das nicht realisierbar wäre. Die Teams spielen dann in der Kreismeisterschaft, bei der wir in der Regel auch gewinnen, weil unsere Mädchen schon sehr dominant im Kreis sind. Weiter geht’s dann auf Bezirks- und Landesebene, später dann auch auf Bundesebene.

Müssen Mädchen anders als Jungs trainieren?

Ovelhey Nein, im Gegenteil. Mädchen sollten möglichst lange mit Jungs kicken. Denn die Mädchen profitieren davon sehr, gerade am Anfang. Die stärksten Mädchen – auch bei den Nationalspielerinnen – sind die, die möglichst lange in einem gemischten Team gespielt haben. In jüngeren Jahren merkt man beim Spiel auch keinen Unterschied: Mädchen grätschen genau wie Jungs. Sie gehen genauso in Zweikämpfe. Durch die körperliche Entwicklung gibt es dann in der Pubertät natürlich vor allem konditionelle Unterschiede. Da sollte man dann aber eher andere Schwerpunkte setzen, als mit dem Training aufzuhören.

Müssen Mädchen Vorurteile überwinden?

Ovelhey Es ist noch ungewöhnlich, aber ich glaube, dass viele Vorurteile mittlerweile entkräftet sind. Anfangs gab es hier kuriose Momente: Wenn die Mädchen erfolgreicher als die Jungs waren, konnten die Jungs das nur schwer einschätzen. Mittlerweile ist es so, dass die Jungs genauso interessiert fragen, wie denn das Turnier gelaufen ist, wie es auch andersherum der Fall ist. In der Pubertät, wieder durch die unterschiedliche körperliche Entwicklung, gibt es aber leider immer noch meist recht platte Vorurteile.

Was war der größte Erfolg Ihrer Mädchen?

Ovelhey Der war im vergangenen Jahr der vierte Platz bei den Landesmeisterschaften in NRW. Besonders war, dass unsere Spielerinnen im Schnitt ein bis anderthalb Jahre jünger waren als die Gegnerinnen und dass wir auch Mädchen dabei haben, die nicht im Verein sind. Bei den anderen Teams war es so, dass sie ausschließlich Vereinsspielerinnen hatten Es gab sogar ein Kooperations-Team mit Arminia Bielefeld, das für eine Schule angetreten ist. Insofern ist dieser vierte Platz schon eine tolle Leistung.

Wie stehen Sie selbst zum Frauenfußball?