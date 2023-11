Prozess gegen Machtgehabe eskalierte in Wermelskirchener Imbiss

War es am Ende gar alles nur Männlichkeitsgehabe zweier verstrittener Männer? Wenn man sich die Anklageschrift im Verfahren gegen einen 43-jährigen Wermelskirchener anhörte, dann klang das zunächst ganz anders. Darin war die Rede von dem Angeklagten und einem gesondert verfolgten Mittäter, die am Abend des 31. Mai des Vorjahres mit einem Teleskopschlagstock mit integriertem Tierabwehrspray in einen Imbiss an der Eich gegangen waren, um den dortigen Imbissbetreiber damit wegen eines Streits am Vortag zur Rede zu stellen und gegebenenfalls zu verletzen.