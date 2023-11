Comedy in Wermelskirchen Die typisch Strätersche Lakonie sorgt für Lach-Tsunamis

Dass hier ein Programm präsentiert wurde, das zuvor noch kein Publikum erleben durfte, war kaum spürbar. Dazu zeigte sich Sträter zu professionell. Natürlich las er die neuen Texte noch ab. Das tat er aber so spontan, als ob sie schon Jahre auf dem Buckel hätten. Sie folgten dem bekannten Sprechduktus Sträters, Lakonie als Stilmittel, dazu die Liebe zum Wort, am Wortspiel und am Schwadronieren.