Volksfest in Wermelskirchen Auf der Herbstkirmes ist auch „Luisa“ dabei

Die Beach-Flags weisen an den Stationen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Betroffenen den Weg zu den geschulten Mitarbeitern. Die DRK-Stationen befinden sich am Schwanenplatz und auf der Telegrafenstraße in Höhe der Hauptfiliale der Stadtsparkasse. An beiden Ständen ist geschultes Personal im Einsatz, das von den betroffenen Frauen und Mädchen vertrauensvoll angesprochen werden kann. Auch in der Kattwinkelschen Fabrik und in der Gaststätte „Centrale“ ist bekannt, wer „Luisa“ ist und warum nach ihr gefragt werden könnte.