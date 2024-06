Flugzeug-Botschafter des Bergischen Landes Die „Wermelskirchen“ fliegt seit 15 Jahren

Damit trug fünf Jahre nach der Neugründung der „Kranichlinie“ erstmalig ein Lufthansa-Flugzeug einen deutschen Städtenamen in alle Welt. In gut fünf Jahrzehnten wurde der Name „Berlin“ bereits fünf Mal auf moderne Großraumflugzeuge übertragen. Mittlerweile trägt ein Airbus A380 den Namen der Spree-Metropole. Im Jahr 2012 wurde das Flaggschiff von Lufthansa vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit am Flughafen Tegel getauft. Nun fliegt die „Berlin“ unter dem Rufnamen „Mike-India“ Ziele an der nordamerikanischen Ost- und Westküste an und bedient Metropolen in Fernost.