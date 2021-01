Evangelische Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen : Existenz-Sorgen können auch krank machen

Lüttringhausen Der ärztliche Direktor der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen spricht über die Langzeit-Folgen der Corona-Pandemie und hat einige Tipps parat, wie Betroffene die schwere Zeit besser überstehen können.

Patienten In den vergangenen Monaten sei die Anzahl der Patienten in der Stiftung Tannenhof konstant gewesen. Einen höheren Anstieg wurde trotz der Pandemie nicht verzeichnet. „Allerdings wissen wir, dass die Suchthematik im häuslichen Umfeld stark zugenommen hat“, sagt Prof. Dr. Eugen Davids.

Grundsätzlich gebe es aber Strategien, um die eigene Resilienz, also die persönliche psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen, zu steigern. Vier Tipps nennt der Fachmann, um die Situation zu meistern: „Mein erster Tipp ist, dass man versucht, seine Tagesstrukturen unbedingt aufrecht zu erhalten.“ Wer im Homeoffice steckt, sollte sich also möglichst an den üblichen Arbeitszeiten orientieren und seinen Biorhythmus bewahren. Für jene, die derzeit in der Zwangspause ausharren, gilt es, sich neue Aufgaben zu stellen und sie täglich abzuarbeiten, um eine neue Routine aufzubauen.