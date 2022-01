Erstes Gespräch in Wermelskirchen : Lösungssuche fürs Parken im Eifgen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative sagt die Veranstaltungen zu fünf Jahre Kultur im Haus Eifgen wegen der Corona-Lage ab. Mit dem Sport-Verein wurde jetzt erstmals auf Initiative von Michael Dierks ein Gespräch über die Parksituation geführt.

Wie der Vorsitzende gegenüber dieser Redaktion erklärte, fehle es überhaupt in Wermelskirchen an einer zentralen Ausschilderung. Auch darüber müsse man mit der Stadtverwaltung sprechen, damit sich Auswärtige besser orientieren könnten. Dabei dürften zur Ausschilderung an innerstädtischen Einfallstraßen die Parkplätze am Quellenbad (nur samstags und sonntags, jeweils ab 15 Uhr), an der Kattwinkelschen Fabrik (solange dort keine Veranstaltungen stattfinden), am Gymnasium (sobald schulfrei), die zentralen innerstädtischen öffentlichen Parkplätze, nach Rücksprache gegebenenfalls auch jene an der Waldschule sowie an den GW-Tennisplätzen in Frage kommen, heißt es in der Stellungnahme von Nullneun und Kulturinitiative.