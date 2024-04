50 Jahre Städtepartnerschaft Loches / Wermelskirchen Auf großer Tandem-Fahrt nach Loches – Radler-Duo am Rathaus verabschiedet

Rainer Pauschert und Stefan Rabe stehen schon in den Startlöchern, als Christoph Schikore und Thomas Madel am Montagmorgen ihr Tandem auf den Hof am Rathaus schieben. Die beiden Vertreter des Partnerschaftsverein, die die Beziehungen zwischen Loches und Wermelskirchen pflegen, wollen die beiden Radfahrer verabschieden.