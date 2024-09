Parken auf dem Loches-Platz in Wermelskirchen Wenn Kunden die Nennung des Auto-Kennzeichens verweigern

Man muss schon genau hinschauen, um die drei Kameras gegenüberliegend der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes am Loches-Platz zu erkennen. Angebracht sind sie an der Decke unterhalb der ersten Etage des Neubaukomplexes in einem Abstand von etwa drei Metern – so ausgerichtet, um Auto-Kennzeichen zu erfassen. Drei Kameras sind zudem an der Einfahrt zur Tiefgarage installiert.