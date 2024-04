Ansichtssache Was lange währt ... – und kein Grund zur Panik

Was lange währt, wird endlich gut – zumindest fertig. So scheint es beim Neubau-Komplex auf dem Loches-Platz zu sein. Nunmehr gibt es Termine, mit denen durch den Einzug der Diakonie-Senioren-Wohngemeinschaften Ende Mai und der Eröffnung von „Norma“ am 10. Juni sowie „Hit“ nach der Herbstkirmes Leben in die Bude einkehrt. Kostenpflichtiger Inhalt Ab Herbst soll laut Angaben des Investor-Vertreters der Laden also brummen und es wieder eine langersehnte Lebensmittelversorgung in der Innenstadt geben.