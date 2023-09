Großbauprojekt in Wermelskirchen „Hit“ ist nach wie vor Ankermieter am Loches-Platz

Peter Merz ist mit seiner Firma „Merz Consult“ Projektleiter sowie vom Bauherrn und Investor, der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, beauftragter Vertreter. Er blickte aus: „Anfang kommenden Jahres wird die Eröffnung auf dem Loches-Platz sein. Da bin ich mir sehr sicher.“ Die Verzögerungen der Fertigstellung kommentierte Merz so: „Es ist so ziemlich alles dazwischen gekommen, was dazwischen kommen kann.“