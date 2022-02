Loches-Platz in Wermelskirchen : Das Gebäude wächst langsam in die Höhe

Foto: Udo Teifel 6 Bilder Bauarbeiten am Loches-Platz schreiten voran

Wermelskirchen Der Bauzeitenplan auf dem Loches-Platz ist eng getaktet – viel Luft gibt es nicht. An der Eröffnung vor Weihnachten 2022 wird festgehalten. Eine Garantie für den Termin kann der Vertreter des Bauherren nicht geben.

In der Anfangszeit standen vor allem Eltern mit ihren Kindern am Bauzaun und schauten zu, wie die Bagger ihre Arbeit im April 2020 beim Abriss wie auch bei den ersten Tiefbauarbeiten verrichteten. Später kamen dann die ersten Hochbauarbeiten in den Baugruben dazu. Da sah man dann doch hin und wieder auch Erwachsene am Bauzaun stehen. Autofahrer auf der Dellmannstraße merkten dann, wie die Betonarbeiten an der Schutzmauer die Dimension des künftigen Gebäudekomplexes auf dem Loches-Platz sichtbar machten. Inzwischen stehen zwei Stockwerke. Und zwei kommen noch dazu, wenn auch nicht in der kompletten Tiefe.

Am Bauzaun verirren sich heute hin und wieder noch mal Bürger, doch sie haben sich inzwischen an dieses Bauprojekt gewöhnt. Vor lauter Baumaterial, das auf dem Platz lagert, und Gerüsten sieht man nocht nicht viel. Wohl ist die Dimension erkennbar, aber der Rohbau ist erst zur Hälfte fertig. Auf dem Dach sind über dem künftigen Norma Bauarbeiter damit beschäftigt, das Moniereisen zu verflechten, damit die Decke gegossen werden kann. Es geht zügig voran.

INFO 5500 Quadratmeter Fläche für die Mieter Stellplätze Rund 190 Stellplätze werden zur Verfügung stehen – etwa zur Hälfte jeweils in der Tiefgarage und auf dem Loches-Platz vor dem Gebäude. Komplex Das Gebäude ist etwa 150 Meter lang und hat eine Tiefe von etwa 50 Metern. Die Höhe vom Loches-Platz aus beträgt etwa zwölf Meter. Flächen Der Hit-Lebensmittelvollsortimenter hat eine Größe von 2300 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt. 30.000 Artikel sollen angeboten werden. 900 Quadratmeter groß wird der Discounter Norma. Das „MedCenter 360 Grad“ hat inklusive Sanitätshaus eine Fläche von 1300 Quadratmetern, die Diakonie von 1000 Quadratmetern.

Die Frage, die viele Bürger antreibt: Wann eröffnen der Lebensmittelvollsortimenter Hit und der Discounter Norma endlich? Peter Merz (Merz Consult) ist der Vertreter des Bauherren, der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG. Seine Aussage dazu: „Wir planen weiterhin mit einer Eröffnung vor dem Weihnachtsfest 2022.“ Dann kommt jedoch das Aber, was natürlich besonders in dieser Zeit überall zu hören ist. „Wenn irgendein Gewerk Lieferprobleme hat, geraten wir schnell aus dem Zeitplan.“ Und dann gibt es da noch etwas, was man im Bergischen kennt: das Wetter. Waren es früher eher Eis und Schnee, die den Bauherren das Leben schwer machten, sind es jetzt auch Sturm und Regen. Insgesamt vier Wochen hat man bereits seit Baubeginn 2020 eingebüßt – „der Puffer ist aufgebraucht“, sagt Merz. So kann er heute keine Garantie für einen Eröffnungstermin geben. Denn der Winter ist noch nicht vorbei. Und es gibt noch genügend Arbeit auf der Baustelle Loches-Platz.

Da gerade eine so große Baustelle abhängig ist von Material, sind für viele Gewerke die nötigen Baustoffe frühzeitig bestellt worden. Markus Feldmann (Firma Eiffage) hat die Bauleitung. Der Diplom-Ingenieur verteilt derzeit viele Baustoffe, die angeliefert wurden, auf der Fläche, obwohl die Menge aktuell noch gar nicht verarbeitet werden kann. Wie zum Beispiel den Dämmstoff. „Große Lieferengpässe hat es bei uns noch nicht gegeben“, so Feldmann. Und dass es noch keinen knackigen Winter gegeben hat, freut den Baufachmann. „Die Temperaturen über null Grad sind gut. Dann bindet der Beton ab und wir können zügig weiterarbeiten.“

Was jetzt an Gebäudeteilen hinter den Gerüsten zu erahnen ist, ist das Erdgeschoss. Dort kommen, wenn man vor dem Gebäude steht, von rechts ein Sanitärhaus (360 Grad) unter, dann der Discounter Norma; im Gebäudeknick der Lebensmittelvollsortimenter Hit mit einem Getränkemarkt am Gebäude Eich 4.

Beim Rundgang über die Baustelle fällt zuerst die Tiefgarage auf. Sie wird gepflastert („die günstigste Variante“), die Abwasserleitungen sind gelegt, ebenso die Sprinkleranlage. Gebaut wurde auch ein Sprinklertank für 300 Kubikmeter Löschwasser. „Die Garage ist in vier Wochen fertig. Dann können dort auch die Fahrzeuge stehen und Material gebunkert werden“, erzählt Feldmann. Von Tiefgeschoss werden elektrische Fahrsteige, also schiefe Ebenen, eingebaut, damit die Kunden ins Erdgeschoss kommen.“

Rückwärtig ist die Zufahrt für die Anliefer-Lastwagen. Zwei Entladestationen – je eine für Norma und Hit – gibt es.

Beim Betreten des Erdgeschosses über die Rohbautreppen erkennt man die Größe der künftigen Läden. Im Hit-Markt ist die Decke fertig; aktuell werden die Böden abgedichtet an jenen Stellen, wo Kühlgeräte stehen werden. Die künftige Norma-Ladenfläche steht aktuell voll mit Stützen: Da muss noch die Decke gegossen werden. Zwei weitere Geschosse werden auf Teile des Rohbaus noch draufgesetzt: Es wird eine schmale Variante sein und als „Riegel“ bezeichnet. Dort kommt die Diakonie Wermelskirchen mit zwei Wohngruppen sowie das „MedCenter 360 Grad“ mit Orthopädie, Radiologie und Physiotherapie unter.

Noch sind die beiden Kräne ein Symbol für die Bautätigkeit und die Fortschritt. Nach Ostern kommt dann der große Kran weg. Vorher sollen die Fertigtreppen eingebaut werden. Den Rest erledigt dann der „kleine“ Kran.