Fund am Loches-Platz Stele soll auf „versunkenen“ Brunnen hinweisen

Wie genau der Schmuckdeckel aussehen soll, der auf den historischen Tiefen-Brunnen hinweist, soll in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit dem Bergischen Geschichtsverein entschieden werden. „Bei dem Schmuckdeckel handelt es sich um einen Kanaldeckel, der vielleicht das Stadtwappen oder ein Brunnenlogo und die Aufschrift ,Historischer Brunnen der Fabrik Schumacher-Schmidt‘ zeigen wird“, blickt Michaela Böllstorf aus: „Zusätzlich dazu wird eine Informations-Stele an einer nicht störenden Stelle – beispielsweise zwischen den Bäumen am Bürgersteig – aufgestellt, die dann auf den Brunnen hinweisen wird.“ Unter anderem alte Fotos sollen auf der Stele die Geschichte des Brunnens erzählen, der vermutlich zur ehemaligen Weberei Schumacher-Schmidt gehörte. Das geht aus historischen Karten der Stadt und Bildern des Fabrikgebäudes hervor, das im Jahr 1854 errichtet wurde. Erweiterungsbauten kamen in den Jahren 1864 sowie 1871 hinzu, bevor die Fabrik 1970 abgerissen wurde.