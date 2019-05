Literarisch-kulinarisches Frühstück in Wermelskirchen : Französische Literatur und Croissants

Gebäck und Literatur: Gaby Friedel stellte am Samstagmorgen beim Literaturcafé fünf Titel mit Frankreichbezug vor. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Städtepartnerschaftsverein Wermelskirchen-Loches richtete in den Bürgerhäusern ein Frühstück mit Leckerbissen aus – kulinarischer und literarischer Art.

Wer die Augen schließt, der schmeckt Frankreich. Croissants und Zitronenmarmelade, weicher Käse und süßes Gebäck. Und wer dann den Worten von Gaby Friedel folgt, der befindet sich plötzlich auch in Gedanken in den Straßen von Paris, in den Provenzalischen Alpen oder in einem kleinen Dorf in der Normandie. Das literarische Frankreich trifft in den Bürgerhäusern auf das kulinarische. Und die Kombination gefällt: Auf Einladung des Vereins „Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches“ haben Mitglieder und andere Frankreich-Fans Platz genommen, um beim Französischen Literatur-Frühstück die Seele baumeln zu lassen.

Heike Frankrone und ihre Kolleginnen vom Verein haben den Tisch gedeckt, schmucke Servietten mit dem Eiffelturm liegen bereit und kleine Frankreichfahnen stecken im Käse. Außerdem haben sie wie bei den zwei vergangenen Auflagen der kleinen Frühstücksserie auch, eine Buchhandlung dazu gebeten, damit Besucher die Bücher, die sie an diesem Morgen kennenlernen auch gleich kaufen können.

Info Partnerschaft der Städte seit 45 Jahren Geschichte Die Städtepartnerschaft zwischen Loches und Wermelskirchen besteht seit 45 Jahren. Zur Geburtstagsfeier reisen rund 60 französische Gäste vom 30. Mai bis 2. Juni an. Fest Bereits traditionell beteiligt sich der Verein bei „Das Fest“ mit einem Weinstand. Außerdem wird am 2. Juni im der Galerie Markt 9 eine Ausstellung mit Bildern des französischen Künstlers Emmanuel Lansyer eröffnet. Ein Wissensquiz mit zwölf Fragen zur Partnerschaft finden Interessierte seit vergangener Woche verteilt auf mehrere Geschäfte in der Innenstadt.

Fünf Titel hat Literaturreferentin Gaby Friedel für diesen Vormittag in gemütlicher Runde ausgewählt. „Ich möchte neugierig machen auf Bücher und Geschichten“, erzählt sie, während die Besucher sich schon das erste Croissant schmecken lassen. Jedes der Bücher, das die Fachfrau ausgesucht hat, stammt entweder aus der Feder eines französischen Literaten oder spielt in Frankreich. Sie beginnt mit einem literarischen Leckerbissen, der die Besucher ohne Umschweife in ihren Bann zieht: „Madame Piaf und das Lied der Liebe“. Während irgendwo im Hinterkopf ganz leise die Melodie von „La vie en rose“ zu erklingen scheint, beginnt Gaby Friedel aus der Geschichte der berühmten Chanson-Sängerin zu erzählen und schließlich aus dem fast noch druckfrischen Buch von Michelle Marly zu lesen – von Liebe und Verlust, von Genie und der Drogensucht. Und in jedem Satz klingt Frankreich mit, so wie der Partnerschaftsverein sich das gewünscht hat.